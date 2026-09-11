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Другое 11 сентября 2026, 21:27

Первая в истории: Магучих победила на абсолютном чемпионате мира в прыжках в высоту

Еще две украинки, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, попали в топ-6
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Магучих выиграла уникальную награду (Фото: europeanathletics, Штиефпкфь)
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала первой в истории победительницей абсолютного чемпионата мира по прыжкам в высоту. Лидер сборной Украины стала единственной, кому удалось преодолеть высоту в 1.99 м.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Путь Ярославы к "золоту"

Магучих пропустила стартовую планку в 1.86 метра, а следующие отметки в 1.91 и 1.95 метра украинка преодолела с первой попытки. Высоту в 1.99 метра Ярослава преодолела со второй попытки.

При этом на этой высоте с ней соперничала только австралийка Никола Олислагерс. Однако ей не удалось преодолеть эту высоту.

Тройка лидеров выглядит следующим образом:

  1. Ярослава Магучих (Украина) – 1.99 м.
  2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.95 м.
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.91 м.

Результаты других украинок

Также в секторе прыжков в высоту соревновались Ирина Геращенко и Юлия Левченко. К сожалению, Юлия выбыла из соревнований на отметке 1.91 м, допустив три ошибки.

Ирина Геращенко остановилась на отметке 1.95 метра, так же допустив три ошибки. В итоге Ирина и Юлия заняли пятое и шестое места соответственно

Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих поразила образ на красной дорожке перед историческим ЧМ.

Легкая атлетика Ярослава Магучих Ирина Геращенко