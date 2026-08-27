С личным рекордом: Ирина Геращенко выиграла серебряную медаль Бриллиантовой Лиги
Ирина Геращенко завоевала серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Украинка преодолела высоту 2.00 м, повторив личный рекорд, и вместе с Ярославой Магучих отобралась в финал престижной легкоатлетической серии. Еще одна представительница Украины Юлия Левченко завершила соревнование на девятой позиции.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Суспільне Спорт.
Геращенко снова на подиуме Бриллиантовой лиги
В Цюрихе сразу три украинских прыжка в высоту вышли в сектор – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Для Геращенко и Левченко этот старт имел особое значение, ведь они продолжали борьбу за выход в финал Бриллиантовой лиги.
Геращенко и Левченко начали состязание с высоты 1.80 м и без проблем преодолели ее с первой попытки. Также обе украинки взяли 1.85 и 1.89 м.
На высоте 1,93 м Геращенко продолжила борьбу, тогда как Левченко дважды не использовала свои попытки. Последний скачок Юлия перенесла на 1.96 м, но преодолеть эту высоту тоже не смогла. В результате украинка завершила соревнование девятой с результатом 1.89 м.
Магучих вступила в борьбу с 1.93 м
Ярослава Магучих начала выступление с высоты 1.93 м и сразу преодолела ее. Следующая планка – 1.96 м – также подчинилась мировой рекордсменке с первой попытки.
Геращенко на этой высоте также не допустила ошибку, а дальше украинка создала себе преимущество над Магучими. Ирина с первой попытки взяла 1.98 м, в то время как Ярославе эта высота не подчинилась. После одной неудачной попытки Магучих перенесла скачок на 2.00 м.
1.98 м в итоге смогли преодолеть всего три спортсменки. Кроме Геращенко это сделали австралийка Никола Олислагерс и представительница Черногории Мария Вукович.
Геращенко повторила личный рекорд
На высоте 2.00 м определился состав призеров. Магучих не смогла преодолеть эту планку, как и Вукович, однако черногорка заняла третье место благодаря лучшим предыдущим попыткам. Зато Олислагерс взяла 2.00 м с первой попытки, а Геращенко покорила эту высоту со второго прыжка.
Для Ирины результат 2.00 м стал повторением личного рекорда. После этого Геращенко перенес попытки на 2.02 м, однако преодолеть эту высоту не смогла. Олислагерс взяла 2.02 м и стала победительницей этапа. Таким образом, Геращенко заняла второе место, а Вукович заперла тройку призеров.
Геращенко опередила Магучих впервые за три года
Для Геращенко это второй подряд подиум на этапах Бриллиантовой лиги. Перед Цюрихом украинка завоевала серебряную медаль в Силезии.
Кроме того, Ирина впервые за три года опередила Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги. Последний раз Геращенко финишировала выше соотечественницы еще в июле 2023 года на этапе серии в Монако.
Серебряная медаль в Цюрихе также принесла Геращенко необходимые очки для выхода в финал Бриллиантовой лиги. Таким образом, в решающем старте сезона Украину будут представлять сразу два прыжка – Геращенко и Магучих.
Финал Бриллиантовой лиги состоится в Брюсселе 4-5 сентября. Прямая трансляция будет доступна на платформах "Общественный спорт".
Бриллиантовая лига. Цюрих. Прыжки в высоту (женщины)
- Никола Олислагерс - 2.02 м
- Ирина Геращенко (Украина) - 2.00 м
- Мария Вукович (Черногория) - 1.98 м
- Ярослава Магучих (Украина) - 1.96 м
- ...
- Юлия Левченко (Украина) - 1.89 м
Ранее стали известны места Магучих, Левченко и Геращенко в мировом рейтинге прыгун в высоту.