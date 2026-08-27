С личным рекордом: Ирина Геращенко выиграла серебряную медаль Бриллиантовой Лиги

Геращенко снова на подиуме Бриллиантовой лиги

В Цюрихе сразу три украинских прыжка в высоту вышли в сектор – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Для Геращенко и Левченко этот старт имел особое значение, ведь они продолжали борьбу за выход в финал Бриллиантовой лиги.

Геращенко и Левченко начали состязание с высоты 1.80 м и без проблем преодолели ее с первой попытки. Также обе украинки взяли 1.85 и 1.89 м.

На высоте 1,93 м Геращенко продолжила борьбу, тогда как Левченко дважды не использовала свои попытки. Последний скачок Юлия перенесла на 1.96 м, но преодолеть эту высоту тоже не смогла. В результате украинка завершила соревнование девятой с результатом 1.89 м.

Магучих вступила в борьбу с 1.93 м

Ярослава Магучих начала выступление с высоты 1.93 м и сразу преодолела ее. Следующая планка – 1.96 м – также подчинилась мировой рекордсменке с первой попытки.

Геращенко на этой высоте также не допустила ошибку, а дальше украинка создала себе преимущество над Магучими. Ирина с первой попытки взяла 1.98 м, в то время как Ярославе эта высота не подчинилась. После одной неудачной попытки Магучих перенесла скачок на 2.00 м.

1.98 м в итоге смогли преодолеть всего три спортсменки. Кроме Геращенко это сделали австралийка Никола Олислагерс и представительница Черногории Мария Вукович.

Геращенко повторила личный рекорд

На высоте 2.00 м определился состав призеров. Магучих не смогла преодолеть эту планку, как и Вукович, однако черногорка заняла третье место благодаря лучшим предыдущим попыткам. Зато Олислагерс взяла 2.00 м с первой попытки, а Геращенко покорила эту высоту со второго прыжка.

Для Ирины результат 2.00 м стал повторением личного рекорда. После этого Геращенко перенес попытки на 2.02 м, однако преодолеть эту высоту не смогла. Олислагерс взяла 2.02 м и стала победительницей этапа. Таким образом, Геращенко заняла второе место, а Вукович заперла тройку призеров.

Геращенко опередила Магучих впервые за три года

Для Геращенко это второй подряд подиум на этапах Бриллиантовой лиги. Перед Цюрихом украинка завоевала серебряную медаль в Силезии.

Кроме того, Ирина впервые за три года опередила Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги. Последний раз Геращенко финишировала выше соотечественницы еще в июле 2023 года на этапе серии в Монако.

Серебряная медаль в Цюрихе также принесла Геращенко необходимые очки для выхода в финал Бриллиантовой лиги. Таким образом, в решающем старте сезона Украину будут представлять сразу два прыжка – Геращенко и Магучих.

Финал Бриллиантовой лиги состоится в Брюсселе 4-5 сентября. Прямая трансляция будет доступна на платформах "Общественный спорт".

Бриллиантовая лига. Цюрих. Прыжки в высоту (женщины)