З особистим рекордом: Ірина Геращенко виграла срібну медаль Діамантової Ліги

Геращенко знову на подіумі Діамантової ліги

У Цюриху одразу три українські стрибунки у висоту вийшли в сектор – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Для Геращенко та Левченко цей старт мав особливе значення, адже вони продовжували боротьбу за вихід у фінал Діамантової ліги.

Геращенко та Левченко розпочали змагання з висоти 1.80 м і без проблем подолали її з першої спроби. Так само обидві українки взяли 1.85 та 1.89 м.

На висоті 1.93 м Геращенко продовжила боротьбу, тоді як Левченко двічі не використала свої спроби. Останній стрибок Юлія перенесла на 1.96 м, але подолати цю висоту також не змогла. У підсумку українка завершила змагання дев'ятою з результатом 1.89 м.

Магучіх вступила у боротьбу з 1.93 м

Ярослава Магучіх розпочала виступ із висоти 1.93 м і одразу її подолала. Наступна планка – 1.96 м – також підкорилася світовій рекордсменці з першої спроби.

Геращенко на цій висоті також не припустилася помилки, а далі українка створила собі перевагу над Магучіх. Ірина з першої спроби взяла 1.98 м, тоді як Ярославі ця висота не підкорилася. Після однієї невдалої спроби Магучіх перенесла стрибок на 2.00 м.

1.98 м у підсумку змогли подолати лише три спортсменки. Окрім Геращенко, це зробили австралійка Нікола Оліслагерс та представниця Чорногорії Марія Вукович.

Геращенко повторила особистий рекорд

На висоті 2.00 м визначився склад призерів. Магучіх не змогла подолати цю планку, як і Вукович, однак чорногорка посіла третє місце завдяки кращим попереднім спробам. Натомість Оліслагерс взяла 2.00 м з першої спроби, а Геращенко підкорила цю висоту з другого стрибка.

Для Ірини результат 2.00 м став повторенням особистого рекорду. Після цього Геращенко перенесла спроби на 2.02 м, однак подолати цю висоту не змогла. Оліслагерс натомість взяла 2.02 м і стала переможницею етапу. Таким чином, Геращенко посіла друге місце, а Вукович замкнула трійку призерів.

Геращенко випередила Магучіх уперше за три роки

Для Геращенко це другий поспіль подіум на етапах Діамантової ліги. Перед Цюрихом українка здобула срібну медаль у Сілезії.

Крім того, Ірина вперше за три роки випередила Ярославу Магучіх на етапі Діамантової ліги. Востаннє Геращенко фінішувала вище за співвітчизницю ще в липні 2023 року на етапі серії в Монако.

Срібна медаль у Цюриху також принесла Геращенко необхідні очки для виходу у фінал Діамантової ліги. Таким чином, у вирішальному старті сезону Україну представлятимуть одразу дві стрибунки – Геращенко та Магучіх.

Фінал Діамантової ліги відбудеться у Брюсселі 4-5 вересня. Пряма трансляція буде доступна на платформах "Суспільне Спорт".

Діамантова ліга. Цюрих. Стрибки у висоту (жінки)