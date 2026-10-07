Орден для чемпиона: Зеленский наградил известного украинского фехтовальщика
Украинский фехтовальщик Роман Свичкарь получил орден "За заслуги" III степени. Государственную награду спортсмену присудили Дню физической культуры и спорта Украины.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.
Основания для награды
Соответствующий Указ №903/2026 Президент подписал по случаю Дня физической культуры и спорта Украины.
Романа Свичкаря наградили за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, высокие спортивные результаты, многолетнюю профессиональную деятельность и подъем международного авторитета государства.
Достижения спортсмена
Свичкарь – заслуженный мастер спорта Украины, чемпион Европы и трехкратный медалист чемпионатов мира. Фехтовальщик выступает в дисциплине шпага и представляет отделение фехтования Школы высшего спортивного мастерства в Харькове.
Также спортсмен является членом комиссий атлетов Федерации фехтования Украины, Европейской конфедерации фехтования и НОК Украины. Кроме спортивной карьеры, фехтовальщик активно работает над популяризацией спорта и поддержкой молодых спортсменов.
Свичкарь проводит мастер-классы, работает с молодежью, участвует в благотворительных инициативах, посещает госпитали и детские дома, а также приобщается к социальным проектам.
Ранее мы сообщали, что Роман Свичкарь разгромил всех соперников на стартовом турнире сезона в фехтовании.