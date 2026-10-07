Орден для чемпіона: Зеленський нагородив відомого українського фехтувальника
Український фехтувальник Роман Свічкар отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Державну нагороду спортсмену присудили з нагоди Дня фізичної культури і спорту України.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію фехтування України.
Підстави для нагороди
Відповідний Указ №903/2026 Президент України підписав з нагоди Дня фізичної культури і спорту України.
Романа Свічкаря нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури та спорту в Україні, високі спортивні результати, багаторічну професійну діяльність і піднесення міжнародного авторитету держави.
Досягнення спортсмена
Свічкар - заслужений майстер спорту України, чемпіон Європи та триразовий медаліст чемпіонатів світу. Фехтувальник виступає у дисципліні шпага та представляє відділення фехтування Школи вищої спортивної майстерності у Харкові.
Також спортсмен є членом комісій атлетів Федерації фехтування України, Європейської конфедерації фехтування та НОК України. Окрім спортивної кар'єри, фехтувальник активно працює над популяризацією спорту та підтримкою молодих спортсменів.
Свічкар проводить майстер-класи, працює з молоддю, бере участь у благодійних ініціативах, відвідує шпиталі та дитячі будинки, а також долучається до соціальних проєктів.
Раніше ми повідомляли, що Роман Свічкар розгромив усіх суперників на стартовому турнірі сезону у фехтуванні.