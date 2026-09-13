В одной попытке от медали: Дорощук стал четвертым в финале абсолютного ЧМ
Олег Дорощук занял четвертое место на Абсолютном чемпионате мира-2026 по легкой атлетике. В финале соревнований в секторе прыжков в высоту украинец преодолел отметку 2.26 метра. Победу одержал итальянец Джанмарко Тамбери, установивший лучший результат сезона в мире – 2:35.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Дорощук без ошибок преодолел первые две высоты
Дорощук начал состязание с высоты 2.17 метра и взял ее с первой попытки. Украинец стал одним из четырех спортсменов, которым удалось сделать это без ошибок. Вместе с ним высоту преодолели мексиканец Эрик Портильо, поляк Матеуш Колоджейски и американец Джувон Гаррисон.
На отметке 2.22 метра Дорощук также не допустил ошибку и сразу покорил высоту. Такой же результат показали еще пятеро прыгунов, среди которых итальянец Джанмарко Тамбери, начавший свое выступление именно с этой высоты.
Показатель 2.22 метра стал безупречным для двух атлетов: это чех Ян Штефела и американец Тайус Уилсон.
Первая ошибка – на высоте 2.26 метра
На высоте 2.26 метра Дорощук потерпел первую неудачу, однако уже со второй попытки исправил ситуацию и преодолел планку. Три спортсмена, Портильо, Тамбери и Гаррисон, взяли 2.26 метра с первой попытки. Колоджейски не смог покорить эту высоту и завершил соревнования.
Следующей стала высота 2.30 метра. Ни одному из спортсменов не удалось взять его с первой попытки. Тамбери справился со второй, Гаррисон – из третьей.
Дорощук трижды не смог преодолеть 2.30 метра, из-за чего завершил выступление на четвертом месте.
Тамбери установил лучший результат сезона
В борьбе за золото Тамбери продолжил выступление и с первой попытки взял 2.33 метра. Гаррисон не смог преодолеть эту высоту и перенес попытку.
После этого итальянец с первой попытки покорил 2,35 метра, установив лучший результат сезона в мире. Гаррисон затруднился ответить на этот результат и завершил соревнование вторым.
Таким образом, Олег Дорощук занял четвертое место. Его финальным результатом стал показатель 2.26 метра.
Абсолютный ЧМ-2026. Прыжки в высоту, мужчины
- Джанмарко Тамбери (Италия) - 2.37 м
- Джувон Гаррисон (США) - 2.30 м
- Эрик Портильо (Мексика) - 2.26 м
- Олег Дорощук (Украина) - 2.26 м
Для Дорощука этот старт стал продолжением сильнейшего сезона. Перед Абсолютным чемпионатом мира украинец получил бронзовую награду в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Его лучший результат сезона – 2.33 метра, показанный в июне на мемориале Виталия Лонского в Бердичеве.
Ранее в женском секторе прыжков в высоту на Абсолютном чемпионате мира победу праздновала Ярослава Магучих.