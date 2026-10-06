Новые проблемы: Расселл получит жесткий штраф в Сингапуре

Почему Расселл получит штраф

Проблема возникла после Гран-при Бахрейна, где силовая установка Расселла вышла из строя. Поэтому команда "Мерседес" вынуждена установить на его болид новый двигатель.

По правилам Формулы-1 в течение сезона пилот может использовать не более четырех силовых агрегатов без штрафных санкций. Расселл уже исчерпал разрешенный лимит, поэтому установка пятого двигателя автоматически приведет к наказанию.

Таким образом, на Гран-при Сингапура британец стартует с конца пелотона.

"Мерседес" хочет избежать дальнейших штрафов

Сначала ожидалось, что новый силовой агрегат для Расселла будет готов поближе к Гран-при США. Однако в серебряных стрелах планируют ускорить его разработку, чтобы британец получил двигатель уже к этапу в Сингапуре. Это позволит команде избежать дополнительных проблем с силовыми установками на следующих Гран-при.

Для "Мерседеса" ситуация с Расселлом стала не первой подобной проблемой этого сезона. Ранее представитель команды Андреа Кими Антонелли также получил штраф из-за превышения лимита силовых агрегатов. Поэтому итальянец потерял стартовую позицию на Гран-при Италии.

Когда состоится Гран-при Сингапура

Гран-при Сингапура состоится 11 октября 2026 года. Старт гонки запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Предыдущий этап сезона - Гран-при Бахрейна - завершился победой Макса Ферстаппена из "Ред Булл".