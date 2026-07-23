Новое название и прописка: львовский гранд изменился перед новым сезоном чемпионата Польши по волейболу
Львовские "Барком-Летучие мыши" сменили название на "Ястшембе Барком". Также клуб переехал на новую домашнюю арену и существенно обновил состав и тренерский штаб.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на материал Sport.pl.
Новый сезон в польской Плюс-лиге многократный чемпион Украины еще раз начнет на новой арене. Однако на этот раз "Барком-Летучие мыши" еще и изменят название на "Ястшембе Барком".
Главной причиной масштабной трансформации стало снятие с Плюс-лиги четырехкратного чемпиона Польши "Ястшембский Венгель" из-за финансовых проблем. Такое переименование является попыткой сохранить топ-волейбол в Ястшембе-Здруе.
Детали ребрендинга
Член наблюдательного совета лиги и экс-президент "Венгеля" Адам Гороль предложил объединить усилия с украинским клубом. Сам Гороль станет президентом нового клуба.
При этом владелец украинского клуба Олег Баран остается в проекте и продолжает его финансирование. А команда переезжает на арену в Ястшембе-Здруй (ранее "Летучие мыши" играли в Кракове, Велюне, Тарнове и Эльблонге).
Кадровая революция и смена тренера
Состав и тренерский мостик "Летучие мыши" претерпели колоссальные изменения. После почти 10 лет работы клуб покинул главный тренер Угиса Крастиньша. На его место назначен экс-тренер "Венгеля" Анджей Коваль.
Команду уже покинули украинцы Илья Ковалев, Олег Шевченко и Николай Куц. В составе точно остаются Ярослав Пампушко, Владислав Щуров и Андрей Рогожин, а также ожидается переподписание лидера атаки Василия Тупчия. К заявке присоединятся шесть польских волейболистов.
Уникальный статус и реакция фанатов
В течение сезонов-2026/27 и 2027/28 клуб будет иметь уникальную привилегию от Плюс-лиги: и украинские, и польские игроки в составе команды не будут считаться легионерами. Полноценный статус иностранцев для украинцев вернется только с сезона 2028/29.
В то же время часть местных польских фанатов встретила создание "Ястшембе Барком" бойкотом, отказавшись поддерживать клуб из-за смены юридической сущности любимой команды. Впрочем, сами игроки рассчитывают на урегулирование ситуации.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины по волейболу впервые в истории прошла в Финал восьми Лиги наций.