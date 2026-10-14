Новое лицо сборной: кто будет соревноваться на ЧМ-2026 по гимнастике и какую цель ставит команда

Кто поедет на ЧМ-2026

На мировое первенство в Нидерландах отправятся пять украинских гимнасток: Диана Лобок, Марианна Кинюк, Богдана Ковалева, Анастасия Лев и Кристина Грудецкая. Опыт выступлений на ЧМ есть только у 17-летней Лобок, которая соревновалась в 2025 году и является серебряной призеркой этапа Кубка мирового вызова в Париже.

Остальные четыре спортсменки впервые ощутят атмосферу турнира высшего уровня. Однако сборная Украины уже успела зарекомендовать себя на международной арене. В августе эта пятерка заняла 9-е место в командном турнире Евро-2026, благодаря чему завоевала путевку на мировой форум.

Цели на ЧМ и олимпийские перспективы

Главная задача женской сборной Украины в Роттердаме — попасть в топ-12 командного турнира. Это позволит "сине-желтым" автоматически квалифицироваться на следующий чемпионат мира без дополнительного отбора через континентальное первенство и продолжить борьбу за олимпийские лицензии на Игры-2028.

"Отобраться в топ-12 — это у нас такая задача прямо. Сделать все, чтобы это получилось", - отметила лидер сборной Диана Лобок в комментарии "Суспільне Спорт".

Украинская команда начнет выступления в квалификации в понедельник, 19 октября. В целом женский квалификационный раунд турнира пройдет 18-19 октября.