Нове обличчя збірної: хто змагатиметься на ЧС-2026 з гімнастики та яку мету ставить команда

Хто поїде на ЧС-2026

На світову першість у Нідерландах вирушають п'ять українських гімнасток: Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев та Крістіна Грудецька. Досвід виступів на ЧС має лише 17-річна Лобок, яка змагалася у 2025 році та є срібною призеркою етапу Кубка світового виклику в Парижі.

Інші чотири спортсменки вперше відчують атмосферу турніру найвищого рівня. Проте збірна України вже встигли зарекомендувати себе на міжнародній арені. У серпні ця п'ятірка посіла 9-те місце в командному турнірі Євро-2026, завдяки чому здобула ліцензію на світовий форум.

Цілі на ЧС та олімпійські перспективи

Головне завдання для жіночої збірної України в Роттердамі – потрапити до топ-12 командного турніру. Це дозволить "синьо-жовтим" автоматично кваліфікуватися на наступний чемпіонат світу без додаткового відбору через континентальну першість та продовжити боротьбу за олімпійські ліцензії на Ігри-2028.

"Відібратися у топ-12 – це у нас така задача прямо. Зробити все, аби це вийшло", - зазначила лідерка збірної Діана Лобок у коментарі "Суспільне Спорт".

Українська команда розпочне свої виступи у кваліфікації в понеділок, 19 жовтня. Загалом жіночий кваліфікаційний раунд на турнірі триватиме 18-19 жовтня.