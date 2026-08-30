Лучший результат в карьере: украинец Халидов добыл "бронзу" на Грендслеме по дзюдо
Украинец Саид-Магомед Халидов завоевал "бронзу" в весовой категории до 73 кг на турнире серии Грендслем в Швейцарии. Эта медаль стала первой для сборной Украины в Лозанне.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу НОК Украины.
Путь Халидова к пьедесталу
Во второй день соревнований чемпион Украины в весе до 73 кг провел убедительный турнирный путь. По пути в полуфинал он одолел Нурмухаммеда Бакирдинова из Кыргызстана иппоном, венгерского дзюдоиста Сабо Чабу, а также иппоном выбил из турнира участника Олимпийских игр американца Джека Йонедзуку.
К сожалению, в полуфинале 22-летний украинец уступил титулованному бразильцу Даниэлю Карнину.
В решающей схватке за "бронзу" Халидов встретился с венгром Ароном Габором и оформил яркий иппон, принесший ему дебютную награду такого уровня в карьере.
Состав сборной Украины на Грендслеме
Всего в заявку украинской команды на турнир в Лозанне вошли 15 спортсменов:
- Мужчины (11): Дильшот Халматов (60 кг), Вадим Чернов, Гагик Мартиосян (оба 66 кг), Саид-Магомед Халидов (73 кг), Владислав Колобов, Михаил Свидрак (оба 81 кг), Артем Бубир (90 кг), Антон кг), Евгений Балевский, Яков Хаммо (оба +100 кг).
- Женщины (4): Ия Кучава (63 кг), Мария Рыцкая, Ольга Цимко (обе 70 кг), Кристина Гоман (+78 кг).
Ранее мы сообщали, что украинские юниоры выиграли две медали на чемпионате мира по борьбе.