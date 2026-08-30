Найкращий результат в кар'єрі: українець Халідов здобув "бронзу" на Грендслемі з дзюдо

Шлях Халідова до п'єдесталу

У другий день змагань чемпіон України у вазі до 73 кг провів переконливий турнірний шлях. На шляху до півфіналу він здолав Нурмухаммеда Бакирдинова із Киргизстану іппоном, угорського дзюдоїста Сабо Чабу, а також іппоном вибив з турніру учасника Олімпійських ігор американця Джека Йонедзуку.

На жаль, у півфіналі 22-річний українець поступився титулованому бразильцю Даніелю Карніну.

У вирішальній сутичці за "бронзу" Халідов зустрівся з угорцем Ароном Габором і оформив яскравий іппон, який приніс йому дебютну нагороду такого рівня в кар'єрі.

Склад збірної України на Грендслемі

Загалом до заявки української команди на турнір у Лозанні увійшли 15 спортсменів: