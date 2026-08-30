Найкращий результат в кар'єрі: українець Халідов здобув "бронзу" на Грендслемі з дзюдо
Українець Саід-Магомед Халідов виборов "бронзу" у ваговій категорії до 73 кг на турнірі серії Грендслем у Швейцарії. Ця медаль стала першою для збірної України в Лозанні.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу НОК України.
Шлях Халідова до п'єдесталу
У другий день змагань чемпіон України у вазі до 73 кг провів переконливий турнірний шлях. На шляху до півфіналу він здолав Нурмухаммеда Бакирдинова із Киргизстану іппоном, угорського дзюдоїста Сабо Чабу, а також іппоном вибив з турніру учасника Олімпійських ігор американця Джека Йонедзуку.
На жаль, у півфіналі 22-річний українець поступився титулованому бразильцю Даніелю Карніну.
У вирішальній сутичці за "бронзу" Халідов зустрівся з угорцем Ароном Габором і оформив яскравий іппон, який приніс йому дебютну нагороду такого рівня в кар'єрі.
Склад збірної України на Грендслемі
Загалом до заявки української команди на турнір у Лозанні увійшли 15 спортсменів:
- Чоловіки (11): Дільшот Халматов (60 кг), Вадим Чернов, Гагік Мартіосян (обидва 66 кг), Саід-Магомед Халідов (73 кг), Владислав Колобов, Михайло Свідрак (обидва 81 кг), Артем Бубир (90 кг), Антон Савицький, Олексій Єршов (обидва 100 кг), Євгеній Балєвський, Яків Хаммо (обидва +100 кг).
- Жінки (4): Ія Кучава (63 кг), Марія Рицька, Ольга Цімко (обидві 70 кг), Христина Гоман (+78 кг).
Раніше ми повідомляли, що українські юніори виграли дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби.