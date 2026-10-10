Настреляли на "бронзу": украинский дуэт выиграл первые медали на Кубке мира в Каире

Путь в финал

Елена Костевич и Павел Коростылев представляли Украину в дисциплине смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на этапе ISSF World Cup Rifle/Pistol в Каире, Египет.

В квалификации украинский тандем показал второй результат и получил право выступить в финале с участием четырех лучших команд.

"Бронзовый финал"

В финале украинцы уверенно держались среди лидеров и выходили на первую позицию. Однако неудачный выстрел Костевич на 5,7 очка помешал дуэту продолжить борьбу за золотую награду.

В итоге Костевич и Коростылев набрали 413,4 очка и заняли третье место, завоевав бронзовые медали. Победу праздновала сборная Франции с результатом 479,5 очка. Серебряными призерами стали представители Латвии, набравшие 479,0 очка.

Украина открыла счет медалям в Каире

Для сборной Украины эта награда стала первой на заключительном этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Каире.

Соревнования продолжаются, поэтому у украинских спортсменов будет возможность пополнить медальную копилку команды.