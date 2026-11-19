"Наслаждайтесь игрой": Макгрегор распустил работников ради GTA 6
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал оригинальный подарок персоналу своих компаний. Звездный ирландец решил предоставить подчиненным дополнительный день отдыха в связи с долгожданным выходом культовой видеоигры Grand Theft Auto VI.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на соцсети спортсмена.
Щедрый жест легенды ММА
38-летний боец опубликовал официальное обращение, обрадовав коллектив новостью о выходном в четверг, 19 ноября. Решение ирландца распространяется абсолютно на всех его подчиненных, независимо от того, в какой точке земного шара они работают.
"В честь завтрашнего выхода GTA я объявляю всему своему коллективу, состоящему из 400 сотрудников в разных странах и на разных континентах, что завтра у вас выходной! Наслаждайтесь игрой! Ваш друг, босс Конор Макгрегор", – написал спортсмен.
График мирового релиза Grand Theft Auto VI
Долгожданный экшен становился доступным для геймеров постепенно, в зависимости от часовых поясов. В Украине это произошло в полночь 19 ноября. В других странах запуск состоялся по следующему расписанию (время киевское):
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Новая Зеландия: игра стала доступна первой еще в среду, 18 ноября, в 13:00;
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Индия: доступ появился в тот же день в 20:30;
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Турция: владельцы местных аккаунтов смогли запустить игру в 23:01;
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Великобритания: релиз состоялся в ночь на четверг, 19 ноября, в 2:00;
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США и Канада: североамериканские игроки присоединились последними в 7:00 утра.
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