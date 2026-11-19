"Насолоджуйтеся грою": Макгрегор розпустив працівників заради GTA 6
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зробив оригінальний подарунок персоналу своїх компаній. Зірковий ірландець вирішив надати підлеглим додатковий день відпочинку у зв'язку з довгоочікуваним виходом культової відеогри Grand Theft Auto VI.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на соцмережі спортсмена.
Щедрий жест легенди ММА
38-річний боєць опублікував офіційне звернення, потішивши колектив новиною про вільний четвер, 19 листопада. Рішення ірландця поширюється абсолютно на всіх його підлеглих, незалежно від того, в якій точці земної кулі вони працюють.
"На честь завтрашнього виходу GTA я оголошую всьому своєму колективу, що складається з 400 співробітників у різних країнах і на різних континентах, що завтра у вас вихідний! Насолоджуйтеся грою! Ваш друг, бос Конор Макгрегор", – написав спортсмен.
Графік світового релізу Grand Theft Auto VI
Довгоочікуваний екшен ставав доступним для геймерів поступово, залежно від часових поясів. В Україні це сталося опівночі 19 листопада. В інших країнах запуск відбувався за таким розкладом (час київський):
- Нова Зеландія: гра відкрилася першою ще в середу, 18 листопада, о 13:00;
- Індія: доступ з'явився того ж дня о 20:30;
- Туреччина: власники місцевих акаунтів змогли запустити гру о 23:01;
- Велика Британія: реліз відбувся у ніч на четвер, 19 листопада, о 2:00;
- США та Канада: північноамериканські гравці приєдналися останніми о 7:00 ранку.
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