Жаль об упущенных годах

Опытный испанский гонщик подтвердил, что не планирует оставаться в пелотоне до 2030 года, когда чемпионат вновь перейдет на моторы конфигурации V8. По мнению 45-летнего пилота, к тому времени он уже окончательно завершит выступления в серии.

"Впереди еще долгий путь, прежде чем вернутся двигатели V8. Думаю, к тому моменту мне уже будет достаточно выступлений в Ф-1. Нет, меня уже на 100% не будет в Ф-1, когда появятся новые V8", – заявил гонщик.

В то же время Алонсо не скрывает разочарования тем, что руководство чемпионата не приняло такое решение значительно раньше. Он считает переход на гибридные моторы V6 в 2014 году ошибкой, которая лишила болельщиков и пилотов настоящей борьбы.

"Обидно, что этого не произошло еще в 2014 году. С 2014-го по 2030-й или 2031-й – это означает, что мы потеряли 16 или 17 лет настоящих, чистых гонок", – подчеркнул испанец.

Детали возвращения V8 в Формулу-1

Формула-1 и Международная автомобильная федерация (ФИА) достигли окончательного соглашения о возвращении легендарных силовых установок, которые в последний раз использовались в сезоне-2013. После продолжительных дискуссий стороны согласовали ключевые параметры будущего регламента:

Сроки внедрения: новые агрегаты дебютируют на болидах с 2030 года, а сам регламент Всемирный совет ФИА должен утвердить уже в следующем месяце.

Конструкция и объем: команды будут использовать турбированные двигатели V8 объемом 2,1 литра с уменьшенной гибридной составляющей.

Цель изменений: функционеры стремятся сделать моторы легче, проще и дешевле в производстве, сохранив при этом экологичность благодаря технологиям снижения выбросов.

Помимо технической оптимизации, боссы серии пошли навстречу фанатам. Ожидается, что новые V8 вернут болидами тот самый громкий и "агрессивный" звук, по которому поклонники автоспорта скучали последние полтора десятилетия.