Макс Ферстаппен: 7 фактов о чемпионе, дебютировавшем в Формуле-1 в 17 лет

За руль он сел в два года

Первый опыт управления Макс получил еще совсем ребенком – в двухлетнем возрасте он гонял на маленьком квадроцикле в саду семьи. В четыре года Ферстаппен уже попробовал картинг, а с восьми начал участвовать в соревнованиях. Дальше карьера пошла стремительно: он выигрывал титулы в разных картинговых категориях и европейских чемпионатах.

Родился в Бельгии, но представляет Нидерланды

Ферстаппен родился в бельгийском Хасселте, а его мать Софи Кумпен – бельгийка и бывшая успешная картингистка. Отец Макса, Йос Ферстаппен – нидерландский эксгонщик Формулы-1. Несмотря на место рождения Макс представляет Нидерланды и именно для этой страны получил первый в истории нидерландский титул чемпиона мира Формулы-1.

В Формуле-1 он дебютировал в 17 лет

Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Австралии-2015 в возрасте 17 лет, пяти месяцев и 13 дней. На тот момент он стал самым молодым гонщиком в истории чемпионата. Уже в следующем сезоне Макс переписал еще один возрастной рекорд.

Первая победа – сразу после перехода в Red Bull

В 2016 году Red Bull перевел Ферстаппена из Toro Rosso в основную команду. Свой дебютный Гран-при за Red Bull в Барселоне он выиграл. В возрасте 18 лет и 228 дней Макс стал самым молодым победителем Гран-при в истории Формулы-1.

Номер 33 появился из-за Даниэля Риккардо

Первые семь сезонов в Формуле-1 Ферстаппен выступал под номером 33. На самом деле он хотел получить №3, но этот номер уже использовал Даниэль Риккардо, поэтому Макс просто удвоил тройку. После чемпионского титула 2021 года он получил возможность использовать №1, а затем вернулся в свой привычный номер.

В 2023 году он выиграл 19 из 22 гонок

Сезон-2023 стал для Ферстаппена историческим. Он победил в 19 из 22 Гран-при, установив рекорд Формулы-1 по количеству побед одного пилота за сезон. Также Макс выиграл 10 гонок подряд – еще один рекорд чемпионата.

Гоночный талант у него – семейный

Отец Макса Йос Ферстаппен провел в Формуле-1 более сотни Гран-при, а его мать Софи Кумпен была профессиональной картингисткой. Так что автоспорт был неотъемлемой частью жизни будущего чемпиона еще до его рождения. Сам Йос много лет занимался карьерой сына и сопровождал его путь от детского картинга до вершины Формулы-1.