Макс Ферстаппен: 7 фактів про чемпіона, який дебютував у Формулі-1 у 17 років

За кермо він сів у два роки

Перший досвід керування Макс отримав ще зовсім дитиною – у дворічному віці він ганяв на маленькому квадроциклі в саду родини. У чотири роки Ферстаппен уже спробував картинг, а з восьми почав брати участь у змаганнях. Далі кар'єра пішла стрімко: він вигравав титули в різних картингових категоріях та європейських чемпіонатах.

Народився в Бельгії, але представляє Нідерланди

Ферстаппен народився в бельгійському Хасселті, а його мати Софі Кумпен – бельгійка та колишня успішна картингістка. Батько Макса, Йос Ферстаппен, – нідерландський ексгонщик Формули-1. Попри місце народження, Макс представляє Нідерланди й саме для цієї країни здобув перший в історії нідерландський титул чемпіона світу Формули-1.

У Формулі-1 він дебютував у 17 років

Ферстаппен дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Австралії-2015 у віці 17 років, п'яти місяців і 13 днів. На той момент він став наймолодшим гонщиком в історії чемпіонату. Уже в наступному сезоні Макс переписав ще один віковий рекорд.

Перша перемога – одразу після переходу в Red Bull

У 2016 році Red Bull перевів Ферстаппена з Toro Rosso до основної команди. Свій дебютний Гран-прі за Red Bull у Барселоні він одразу виграв. У віці 18 років і 228 днів Макс став наймолодшим переможцем Гран-прі в історії Формули-1.

Номер 33 з'явився через Даніеля Ріккардо

Перші сім сезонів у Формулі-1 Ферстаппен виступав під номером 33. Насправді він хотів отримати №3, але цей номер уже використовував Даніель Ріккардо, тому Макс просто подвоїв трійку. Після чемпіонського титулу 2021 року він отримав можливість використовувати №1, а згодом повернувся до свого звичного номера.

У 2023 році він виграв 19 із 22 гонок

Сезон-2023 став для Ферстаппена історичним. Він переміг у 19 із 22 Гран-прі, встановивши рекорд Формули-1 за кількістю перемог одного пілота за сезон. Також Макс виграв 10 гонок поспіль – ще один рекорд чемпіонату.

Гоночний талант у нього – сімейний

Батько Макса Йос Ферстаппен провів у Формулі-1 понад сотню Гран-прі, а його мати Софі Кумпен була професійною картингісткою. Тож автоспорт був невід'ємною частиною життя майбутнього чемпіона ще до його народження. Сам Йос багато років займався кар'єрою сина та супроводжував його шлях від дитячого картингу до вершини Формули-1.