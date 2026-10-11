Магучих вышла на космический уровень: в честь украинки назвали загадочный объект

Космический рекорд Ярославы

Магучих уже собрала полную коллекцию высших спортивных наград: она становилась олимпийской чемпионкой, завоевывала золотые медали чемпионатов мира и Европы как на открытом воздухе, так и в помещении, а также установила абсолютный мировой рекорд. Однако мало кто знает, что в бескрайних просторах космоса движется настоящий астероид, носящий ее имя.

Это стало своеобразным признанием выдающихся достижений украинки на международной арене, в частности ее триумфа на Олимпиаде в Париже-2024 и исторического прыжка на 2,10 метра.

Что известно об астероиде

Небесное тело, получившее официальное название (57915) Mahuchikh, впервые обнаружили еще в марте 2002 года в рамках американского астрономического проекта Catalina Sky Survey. Долгое время объект имел лишь техническое обозначение 2002 EB110, и только после выдающихся достижений украинской прыгуньи в высоту ему официально присвоили ее фамилию.

Особенности орбиты: Астероид относится к так называемым "грекам" - особой группе троянских астероидов Юпитера (группа L4), которые движутся вокруг Солнца вблизи орбиты газового гиганта.

Астероид относится к так называемым "грекам" - особой группе троянских астероидов Юпитера (группа L4), которые движутся вокруг Солнца вблизи орбиты газового гиганта. Звездная компания: Среди украинских спортсменов подобной чести ранее удостоились легендарные боксеры, братья Виталий и Владимир Кличко (астероид 212723 Klitschko).

Кроме того, собственные небесные тела в космосе есть у таких выдающихся деятелей украинской истории, как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Сергей Королев, Борис Патон и Иван Пулюй.