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Другое 26 августа 2026, 22:12

Магучих, Левченко и Геращенко сделали шаг к ЧМ-2027: как изменился мировой рейтинг

Сразу три украинских прыжка в высоту входят в главную десятку мирового рейтинга накануне Абсолютного чемпионата мира-2027
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Ярослава Магучих (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)
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Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко занимают высокие позиции в обновленном мировом рейтинге прыжок в высоту, по которому будут определять участниц Абсолютного чемпионата мира-2027.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Суспільне Спорт.

Три украинки – в топ-10

К Ярославе Магучих и Юлии Левченко в десятке присоединилась Ирина Геращенко. После серебряной награды на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии украинка поднялась с 11-го на седьмое место.

Магучих занимает вторую позицию, набрав 1375 очков. Левченко расположилась на третьем месте с 1334 баллами, а у Геращенко 1255 очков. В последний раз сразу три украинских прыжка в высоту входили в топ-10 мирового рейтинга в сентябре 2025 года.

Кто попадет на Абсолютный ЧМ-2027

Мировой рейтинг имеет особое значение в канун Абсолютного чемпионата мира-2027. Именно по его итогам в турнир в Будапеште отберутся восемь лучших спортсменок.

Ярослава Магучих уже гарантировала себе участие в чемпионате мира как действующая олимпийская чемпионка. У Юлии Левченко и Ирины Геращенко также будет возможность оформить путевки на турнир благодаря своим позициям в рейтинге.

Топ-10 мирового рейтинга прыгунок в высоту

  • Никола Олислагерс – 1378 очков
  • Ярослава Магучих – 1375
  • Юлия Левченко – 1334
  • Элеанор Паттерсон – 1314
  • Ангелина Топыч – 1313
  • Мария Жодик – 1312
  • Ирина Геращенко – 1255
  • Мария Вукович – 1251
  • Кристина Гонзель – 1244
  • Ламара Дистин – 1244

Украинки выступят на Бриллиантовой лиге в Цюрихе

Уже в четверг, 27 августа, Магучих, Левченко и Геращенко будут соревноваться на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Начало соревнований по прыжкам в высоту запланировано на 19:27 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Суспільне Спорт.

Ранее президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха в авторской колонке для Sport RBC.UA подвела итоги чемпионата Европы в Бирмингеме.

Ирина Геращенко Легкая атлетика Ярослава Магучих