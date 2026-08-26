Магучих, Левченко и Геращенко сделали шаг к ЧМ-2027: как изменился мировой рейтинг

Три украинки – в топ-10

К Ярославе Магучих и Юлии Левченко в десятке присоединилась Ирина Геращенко. После серебряной награды на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии украинка поднялась с 11-го на седьмое место.

Магучих занимает вторую позицию, набрав 1375 очков. Левченко расположилась на третьем месте с 1334 баллами, а у Геращенко 1255 очков. В последний раз сразу три украинских прыжка в высоту входили в топ-10 мирового рейтинга в сентябре 2025 года.

Кто попадет на Абсолютный ЧМ-2027

Мировой рейтинг имеет особое значение в канун Абсолютного чемпионата мира-2027. Именно по его итогам в турнир в Будапеште отберутся восемь лучших спортсменок.

Ярослава Магучих уже гарантировала себе участие в чемпионате мира как действующая олимпийская чемпионка. У Юлии Левченко и Ирины Геращенко также будет возможность оформить путевки на турнир благодаря своим позициям в рейтинге.

Топ-10 мирового рейтинга прыгунок в высоту

Никола Олислагерс – 1378 очков

Ярослава Магучих – 1375

Юлия Левченко – 1334

Элеанор Паттерсон – 1314

Ангелина Топыч – 1313

Мария Жодик – 1312

Ирина Геращенко – 1255

Мария Вукович – 1251

Кристина Гонзель – 1244

Ламара Дистин – 1244

Украинки выступят на Бриллиантовой лиге в Цюрихе

Уже в четверг, 27 августа, Магучих, Левченко и Геращенко будут соревноваться на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Начало соревнований по прыжкам в высоту запланировано на 19:27 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Суспільне Спорт.