Осталось минимальное условие: россиян и белорусов вернули в соревнования по лыжным видам спорта

Новые правила допуска

На заседании совета федерации в швейцарском Туне функционеры полностью пересмотрели требования к атлетам из стран-агрессорок.

Если раньше к соревнованиям выходили только единичные спортсмены после тщательного изучения их позиции по войне, то теперь эти ограничения отменены. Единственное формальное требование – подписать декларацию о нейтральности.

В каких дисциплинах будут выступать нейтральные атлеты

Россияне и белорусы получили право соревноваться в нейтральном статусе во всех ключевых дисциплинах под эгидой организации:

Лыжные гонки и горные лыжи;

Прыжки с трамплина и лыжное двоеборье;

Фристайл, сноуборд и фрирайд.

Суды и позиция других организаций

Это решение явилось следствием длительного давления. Еще в декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить представителей РФ, хотя сам совет федерации до этого систематически голосовал за продление бан-листа.

В то же время далеко не все зимние виды спорта следуют этому примеру. К примеру, Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе полное отстранение России и Беларуси, принятое еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.