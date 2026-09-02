Осталось минимальное условие: россиян и белорусов вернули в соревнования по лыжным видам спорта
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально разрешила спортсменам из России и Белоруссии вернуться в международные турниры в сезоне-2026/27. Для участия им больше не нужно проходить специальных проверок.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт FIS .
Новые правила допуска
На заседании совета федерации в швейцарском Туне функционеры полностью пересмотрели требования к атлетам из стран-агрессорок.
Если раньше к соревнованиям выходили только единичные спортсмены после тщательного изучения их позиции по войне, то теперь эти ограничения отменены. Единственное формальное требование – подписать декларацию о нейтральности.
В каких дисциплинах будут выступать нейтральные атлеты
Россияне и белорусы получили право соревноваться в нейтральном статусе во всех ключевых дисциплинах под эгидой организации:
- Лыжные гонки и горные лыжи;
- Прыжки с трамплина и лыжное двоеборье;
- Фристайл, сноуборд и фрирайд.
Суды и позиция других организаций
Это решение явилось следствием длительного давления. Еще в декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить представителей РФ, хотя сам совет федерации до этого систематически голосовал за продление бан-листа.
В то же время далеко не все зимние виды спорта следуют этому примеру. К примеру, Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе полное отстранение России и Беларуси, принятое еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.
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