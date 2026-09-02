Лишилась мінімальна умова: росіян та білорусів повернули до змагань у лижних видах спорту

Нові правила допуску

На засіданні ради федерації у швейцарському Туні функціонери повністю переглянули вимоги до атлетів із країн-агресорок.

Якщо раніше до змагань виходили лише поодинокі спортсмени після ретельного вивчення їхньої позиції щодо війни, то тепер ці обмеження скасовано. Єдина формальна вимога - підписати декларацію про нейтральність.

У яких дисциплінах виступатимуть нейтральні атлети

Росіяни та білоруси отримали право змагатися у нейтральному статусі в усіх ключових дисциплінах під егідою організації:

Лижні гонки та гірські лижі;

Стрибки з трампліну та лижне двоборство;

Фрістайл, сноуборд та фрірайд.

Суди та позиція інших організацій

Це рішення стало наслідком тривалого тиску. Ще у грудні 2025-го року Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав FIS допустити представників РФ, хоча сама рада федерації до цього систематично голосувала за продовження бан-листа.

Водночас далеко не всі зимові види спорту наслідують цей приклад. Наприклад, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) залишив у силі повне відсторонення Росії та Білорусі, ухвалене ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну.