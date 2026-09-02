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Інше 02 вересня 2026, 14:43

Лишилась мінімальна умова: росіян та білорусів повернули до змагань у лижних видах спорту

Жорсткі перевірки представників цих країн також скасували
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Федерація була вимушена виконати рішення CAS (Фото: FIS)
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Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) офіційно дозволила спортсменам із Росії та Білорусі повернутися до міжнародних турнірів у сезоні-2026/27. Для участі їм більше не потрібно проходити спеціальні перевірки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт FIS.

Нові правила допуску

На засіданні ради федерації у швейцарському Туні функціонери повністю переглянули вимоги до атлетів із країн-агресорок.

Якщо раніше до змагань виходили лише поодинокі спортсмени після ретельного вивчення їхньої позиції щодо війни, то тепер ці обмеження скасовано. Єдина формальна вимога - підписати декларацію про нейтральність.

У яких дисциплінах виступатимуть нейтральні атлети

Росіяни та білоруси отримали право змагатися у нейтральному статусі в усіх ключових дисциплінах під егідою організації:

  • Лижні гонки та гірські лижі;
  • Стрибки з трампліну та лижне двоборство;
  • Фрістайл, сноуборд та фрірайд.

Суди та позиція інших організацій

Це рішення стало наслідком тривалого тиску. Ще у грудні 2025-го року Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав FIS допустити представників РФ, хоча сама рада федерації до цього систематично голосувала за продовження бан-листа.

Водночас далеко не всі зимові види спорту наслідують цей приклад. Наприклад, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) залишив у силі повне відсторонення Росії та Білорусі, ухвалене ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше ми повідомляли, що ФІДЕ не допустила збірні Росії до шахової Олімпіади-2026.

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