Лидер сборной Украины по прыжкам в длину рассказала о сложной травме

Что произошло с Ириной Будзинской

25-летняя легкоатлетка опубликовала историю о своем повреждении. Травма настигла Ирину еще в конце июня, но, несмотря на это, она продолжала выступать. Атлетка повредила заднюю поверхность бедра.

"До старта в Иерусалиме у меня начались проблемы с хамстрингом, и боль не дает реализовать все. Технические скачки, но не те, что хотелось", – написала Будзинская.

В мае и июне легкоатлетке удавалось показать результат 6.80 метров в прыжках в длину, однако в июле на фоне травмы ее результаты ухудшились. В частности, на турнире в Мадриде ей удалось показать результат всего 6,51. Впервые в этом сезоне Ирина завершила соревнования без медали.

"Мы сделали многое, чтобы не выпасть из сезона, и продолжаем делать. Травмы — это явление, с которым надо уметь бороться, как бы ни было тяжело", – добавила спортсменка.

Для Будзинской выступление на чемпионате Европы в Бирмингеме будет дебютным на взрослом уровне. На эти соревнования Ирина попала, выполнив норматив: в мае она прыгнула на 6:81 и установила личный рекорд.

Карьера Ирины Будзинской

Ирина Будзинская специализируется, прежде всего, в прыжках в длину, а на ранних этапах карьеры также выступала в барьерном беге и спринтерских дисциплинах.

Она родилась 4 января 2001 года. За годы выступлений Будзинска неоднократно становилась чемпионкой Украины как на открытом воздухе, так и в помещении. На международной арене она регулярно участвует в престижных коммерческих турнирах серии World Athletics Continental Tour, где в 2026 году одержала ряд побед.

В частности, украинка выиграла соревнования в Сабаделле, Сент-Пельтене, Каламати, Лимассоле и Эссене. Именно сезон-2026 стал прорывным в ее карьере.