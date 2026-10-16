Лидер Формулы-2 дебютирует в Ф-1: "Хаас" подписал нового пилота на сезон-2027
Американская команда "Хаас" объявила о подписании Рафаэля Камары на сезон-2027 Формулы-1. 21-летний бразилец, возглавляющий личный зачет Формулы-2, прошел отбор из четырех претендентов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.
Камара дебютирует в Формуле-1 в составе "Хааса"
21-летний пилот является представителем академии "Феррари" и лидирует в чемпионате Формулы-2. Камара одержал три победы в основных гонках и еще четырежды поднимался на подиум в своем дебютном сезоне серии.
Ранее бразилец выиграл чемпионат европейской Формулы-3 в 2025 году, а до этого стал чемпионом Formula Regional European Championship в 2024-м.
Почему "Хаас" выбрала именно Камару
За место в команде боролись четыре гонщика: Камара, действующий чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли, а также резервные пилоты "Хаас" Джек Дуэн и Рё Хиракава.
Кандидатов оценивали во время тестов на болидах предыдущих лет. Камара, Форнароли и Хиракава опробовали машины на португальском автодроме Портимао в августе, в то время как Дуэн проходил тестирование отдельно.
Руководитель "Хааса" Аяо Комацу объяснил, что решающим фактором стала скорость бразильца. По его словам, Камара не только продемонстрировал высокий темп, но и справился с управлением болидом, имея ограниченное время на адаптацию.
Обладатель команды Джин Хаас также отметил результаты молодого гонщика и его выступления в младших сериях.
Кто станет напарником Камары
"Хаас" пока официально не объявил состав во второе место в команде на сезон-2027. Ожидается, что его сбережет британец Оливер Берман, который, как и Камара, входит в академию "Феррари".
Комацу подтвердил, что команда хочет продолжить сотрудничество с Берманом, однако для окончательного решения следует согласовать детали. Французский пилот Эстебан Окон покинет команду в конце сезона-2026 после двух лет в команде.
Реакция Камары на присоединение к Формуле-1
Бразилец назвал подписание контракта важным шагом в карьере и поблагодарил руководство "Хааса" за доверие.
"Теперь мое внимание сосредоточено на том, чтобы лучше подготовиться к этому новому вызову. Впереди многое нужно изучить, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с командой, знакомства с болидом и дальнейшего развития как гонщика", - заявил Камара.
Ранее сообщалось, что Формула-1 вернется в Африку после перерыва в 37 лет.