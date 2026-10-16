Лидер Формулы-2 дебютирует в Ф-1: "Хаас" подписал нового пилота на сезон-2027

Камара дебютирует в Формуле-1 в составе "Хааса"

21-летний пилот является представителем академии "Феррари" и лидирует в чемпионате Формулы-2. Камара одержал три победы в основных гонках и еще четырежды поднимался на подиум в своем дебютном сезоне серии.

Ранее бразилец выиграл чемпионат европейской Формулы-3 в 2025 году, а до этого стал чемпионом Formula Regional European Championship в 2024-м.

Почему "Хаас" выбрала именно Камару

За место в команде боролись четыре гонщика: Камара, действующий чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли, а также резервные пилоты "Хаас" Джек Дуэн и Рё Хиракава.

Кандидатов оценивали во время тестов на болидах предыдущих лет. Камара, Форнароли и Хиракава опробовали машины на португальском автодроме Портимао в августе, в то время как Дуэн проходил тестирование отдельно.

Руководитель "Хааса" Аяо Комацу объяснил, что решающим фактором стала скорость бразильца. По его словам, Камара не только продемонстрировал высокий темп, но и справился с управлением болидом, имея ограниченное время на адаптацию.

Обладатель команды Джин Хаас также отметил результаты молодого гонщика и его выступления в младших сериях.

Кто станет напарником Камары

"Хаас" пока официально не объявил состав во второе место в команде на сезон-2027. Ожидается, что его сбережет британец Оливер Берман, который, как и Камара, входит в академию "Феррари".

Комацу подтвердил, что команда хочет продолжить сотрудничество с Берманом, однако для окончательного решения следует согласовать детали. Французский пилот Эстебан Окон покинет команду в конце сезона-2026 после двух лет в команде.

Реакция Камары на присоединение к Формуле-1

Бразилец назвал подписание контракта важным шагом в карьере и поблагодарил руководство "Хааса" за доверие.

"Теперь мое внимание сосредоточено на том, чтобы лучше подготовиться к этому новому вызову. Впереди многое нужно изучить, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с командой, знакомства с болидом и дальнейшего развития как гонщика", - заявил Камара.