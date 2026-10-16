Лідер Формули-2 дебютує у Ф-1: "Хаас" підписав нового пілота на сезон-2027

Камара дебютує у Формулі-1 у складі "Хаас"

21-річний пілот є представником академії "Феррарі" та нині лідирує в чемпіонаті Формули-2. Камара здобув три перемоги в основних гонках і ще чотири рази піднімався на подіум у своєму дебютному сезоні серії.

Раніше бразилець виграв чемпіонат європейської Формули-3 у 2025-му році, а до цього став чемпіоном Formula Regional European Championship у 2024-му.

Чому "Хаас" обрала саме Камару

За місце в команді боролися четверо гонщиків: Камара, чинний чемпіон Формули-2 Леонардо Форнаролі, а також резервні пілоти "Хаас" Джек Дуен і Рьо Хіракава.

Кандидатів оцінювали під час тестів на болідах попередніх років. Камара, Форнаролі та Хіракава випробували машини на португальському автодромі Портімао в серпні, тоді як Дуен проходив тестування окремо.

Керівник "Хаас" Аяо Комацу пояснив, що вирішальним чинником стала швидкість бразильця. За його словами, Камара не лише продемонстрував високий темп, а й добре впорався з керуванням болідом, маючи обмежений час на адаптацію.

Власник команди Джин Хаас також відзначив результати молодого гонщика та його виступи в молодших серіях.

Хто стане напарником Камари

"Хаас" поки офіційно не оголосив склад на друге місце в команді на сезон-2027. Очікується, що його збереже британець Олівер Берман, який, як і Камара, входить до академії "Феррарі".

Комацу підтвердив, що команда хоче продовжити співпрацю з Берманом, однак для остаточного рішення потрібно узгодити деталі. Натомість французький пілот Естебан Окон залишить команду наприкінці сезону-2026 після двох років у команді.

Реакція Камари на приєднання до Формули-1

Бразилець назвав підписання контракту важливим кроком у кар’єрі та подякував керівництву "Хаас" за довіру.

"Тепер моя увага зосереджена на тому, щоб якнайкраще підготуватися до цього нового виклику. Попереду багато чого потрібно вивчити, і я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з командою, знайомство з болідом та подальший розвиток як гонщика", - заявив Камара.