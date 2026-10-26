Легенду украинских шахмат Василия Иванчука включили в Зал мировой славы
Украинский гроссмейстер Василий Иванчук получил одно из самых высоких признаний в своей профессиональной карьере. Выдающийся спортсмен официально вошел в World Chess Hall of Fame (Зал мировой шахматной славы).
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Признание легендарного украинца
Торжественная церемония чествования легенд мировых шахмат состоялась 24 октября в американском городе Сент-Луис, где с 2011 расположен музей и Зал славы мировых шахмат.
Вместе с украинцем в Зал славы вошли еще четверо известных представителей шахматной элиты: израильтянин Борис Гельфанд, шведский гроссмейстер Ульф Андерссон, грузинская шахматистка Нана Иоселиани и швейцарка Александра Костенюк.
Гарри Каспаров и Василий Иванчук на церемонии в Сент-Луисе (фото: worldchesshof.org)
Кто такой Василий Иванчук
Родился 18 марта 1969 года в Копычинцах Тернопольской области. Шахматами начал заниматься с четвертого класса в Тернополе, позже тренировался во Львове и окончил Львовский государственный институт физической культуры. В 15 лет выиграл юниорский чемпионат СССР, а в 19 лет получил звание гроссмейстера.
В его активе — золотые медали чемпионата мира по блицу (2007) и рапиду (2016), а также выход в финал чемпионата мира ФИДЕ 2002 года, где его соперником был другой украинец Руслан Пономарев. Кроме того, Иванчук становился чемпионом Европы (2004) и серебряным призером чемпионата Европы по блицу (2023).
Иванчук трижды побеждал на супертурнире в Линаресе (1989, 1991, 1995), где обыгрывал Гарри Каспарова, а также занимал первые места на престижных соревнованиях в Вейк-ан-Зее, Дортмунде и Гаване. В октябре 2007 года он занимал третье место в мировом рейтинге ФИДЕ.
Весомыми достижениями гроссмейстера стали и выступления за сборные: он четыре раза выигрывал шахматные олимпиады (в 1988 и 1990 годах в составе сборной СССР, а в 2004 и 2010 годах — в составе сборной Украины), а также завоевал золото командного чемпионата мира 2001 года.
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