Цветочки, мухи и "квадраты": Магучих раскрыла секретные ритуалы перед прыжком

Секреты концентрации перед прыжком

По словам спортсменки, ощущение "птички, которая взлетает", остается с ней на протяжении всей карьеры. Даже сейчас, перед ответственными попытками, она напоминает себе о возможности легко летать над планкой.

"Да, это словосочетание не изменилось. Иногда я даже говорю себе перед прыжком, что я птичка, что я могу взлетать и лететь высоко", – говорит Ярослава.

Со временем арсенал ее психологических методик для отдыха и концентрации существенно расширился. Если раньше Ярослава использовала преимущественно медитацию и базовые упражнения, то сейчас добавился целый комплекс необычных ритуалов.

Ярослава настраивается на успешный прыжок (фото: World Athletics)

Дыхательные упражнения и визуализация

Магучих призналась, что в секторе продолжает считать до десяти, но теперь активно применяет новые техники для расслабления и контроля эмоций.

"Я закрываю глаза и дышу квадратами. А еще в этот момент я сажаю муху или цветочек и двигаю их по разным углам или цифрам. Ну и моя пальчиковая разминка никуда не делась, она со мной", – рассказала спортсменка.

Все эти методики позволяют Ярославе сохранять необходимый уровень концентрации и оставаться на вершине мировой легкой атлетики.