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Другое 19 июля 2026, 16:15

Куш на миллионы: Макгрегор сделал ставку на победителя ЧМ-2026

Экс-чемпион UFC спрогнозировал точный счет матча Испания – Аргентина
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ирландский боец сделал крайне рискованную ставку (Фото: thenotoriousmma, Instagram)
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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сделал безумную ставку на финальный поединок чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании. Ирландец поставил 100 тысяч долларов, однако у него есть шанс выиграть миллионы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Конора Макгрегора в Instagram.

Ирландский боец решил сделать не просто ставку на победителя – а попытался угадать точный счет матча. В качестве фаворита он избрал сборную Аргентины.

Также Конор явно надеется на результативный матч. Ведь поставил на победу "Альбиселесте" со счётом 3:2.

Сумма и возможный мегавыигрыш

Для ставки Конор не пожалел кругленькой суммы, поставив на этот результат 100 тысяч долларов. Аналитики букмекерских контор оценили возможность такого итога встречи высоким и заманчивым коэффициентом 36.00.

Таким образом, если аргентинцы действительно одолеют "Фурию Роху" со счетом 3:2, звезда смешанных единоборств пополнит свой банковский счет на солидные 3,6 миллиона долларов.

Ранее мы рассказывали историю финальных матчей на чемпионатах мира для сборных Аргентины и Испании.

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