Куш на миллионы: Макгрегор сделал ставку на победителя ЧМ-2026

Ирландский боец решил сделать не просто ставку на победителя – а попытался угадать точный счет матча. В качестве фаворита он избрал сборную Аргентины.

Также Конор явно надеется на результативный матч. Ведь поставил на победу "Альбиселесте" со счётом 3:2.

Сумма и возможный мегавыигрыш

Для ставки Конор не пожалел кругленькой суммы, поставив на этот результат 100 тысяч долларов. Аналитики букмекерских контор оценили возможность такого итога встречи высоким и заманчивым коэффициентом 36.00.

Таким образом, если аргентинцы действительно одолеют "Фурию Роху" со счетом 3:2, звезда смешанных единоборств пополнит свой банковский счет на солидные 3,6 миллиона долларов.