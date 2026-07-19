Куш на мільйони: Макгрегор зробив ставку на переможця ЧС-2026

Ірландський боєць вирішив зробити не просто ставку на переможця - а спробував вгадати точний рахунок матчу. В якості фаворита він обрав збірну Аргентини.

Також Конор явно сподівається на результативний матч. Адже поставив на перемогу "Альбіселесте" з рахунком 3:2.

Сума та можливий мегавиграш

Для ставки Конор не пошкодував кругленької суми, поставивши на цей результат 100 тисяч доларів. Аналітики букмекерських контор оцінили ймовірність такого підсумку зустрічі високим і заманливим коефіцієнтом 36.00.

Таким чином, якщо аргентинці справді здолають "Фурію Роху" з рахунком 3:2, зірка змішаних єдиноборств поповнить свій банківський рахунок на солідні 3,6 мільйона доларів.