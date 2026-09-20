Куба пробилась на Олимпиаду-2028 после драматической битвы: кто уже завоевал путевки в волейболе

Драматический финал в Канаде

Олимпийский отборочный турнир конфедерации NORCECA проходил 18-19 сентября в канадском Монктоне. За единственную путевку от региона сражались Куба, Канада, Доминиканская Республика и Мексика.

В полуфинале Куба победила Доминиканскую Республику со счетом 3:0 (32:30, 25:19, 25:15). Особенно напряженной стала первая партия, в которой кубинцы отыграли шесть сетпойнтов соперника.

Канада во втором полуфинале уверенно обыграла Мексику - 3:0 (25:21, 25:18, 25:13).

В финале хозяева площадки не смогли воспользоваться преимуществом родных трибун. Куба выиграла первые два сета – 25:21 и 25:23. Канадцы ответили в третьей партии, в которой сумели удержать минимальное преимущество и сократить отставание – 25:23. Однако в четвертом сете кубинцы снова перехватили инициативу и завершили партию в свою пользу – 25:22. Итоговый счет финала – 3:1 в пользу Кубы.

Возвращение через 12 лет

Победа в финале обеспечила Кубе единственную путевку от олимпийского отбора NORCECA и восьмое в истории участие в мужском волейбольном турнире Олимпиады.

В последний раз кубинцы выступали на Играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Высшим достижением сборной на Олимпиаде остается бронзовая медаль, завоеванная в 1976 году в Монреале.

Поскольку США автоматически квалифицировались на Олимпиаду-2028 как хозяева соревнований, от NORCECA разыгрывалась только одна лицензия.

Кто уже имеет путевки на Игры

По состоянию на 20 сентября путевки на Олимпиаду-2028 в мужском волейболе уже имеют:

США – хозяева Олимпиады-2028

– хозяева Олимпиады-2028 Япония – чемпионы Азии-2026

– чемпионы Азии-2026 Куба – победители отбора NORCECA

Следующие континентальные чемпионы получат путевки 20 сентября в Южной Америке, 25 сентября в Африке и 26 сентября в Европе.

Еще шесть лицензий разыграют в 2027 и 2028 годах. Три путевки получат лучшие команды чемпионата мира-2027, а еще три – сборные с самыми высокими позициями в мировом рейтинге после завершения Лиги наций-2028.