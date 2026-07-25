Шаг к Кубку Императора: Аонишики сохранил лидерство на супертурнире сумо в Нагое

Контратака Аонишики и поражение Шиши

В 14-й день турнира 22-летний уроженец Винницы Даниил Аонишики Явгусишин встретился на дохьо с японцем Такеруфуджи. Оппонент получил первоначальное преимущество, прижав украинца к краю круга и схватив за пояс. Впрочем, Аонишики удачно провел контратаку и вырвал важную победу, оставившую его на вершине турнирной таблицы.

Другой представитель Украины, Сергей Соколовский (Шиши), окончательно выбыл из борьбы за титул. В прямом противостоянии с конкурентом Атамифуджи (оба имели показатель 10-3) Шиши уступил из-за неудачного стартового рывка, позволив более габаритному сопернику воспользоваться преимуществом в весе и росте.

Параллельно борьбу за трофей продолжает монгольский сумоист Киришима. Его оппонент, йокозуна Хошорю, снялся с соревнований из-за травмы, поэтому Киришима одержал техническую победу (фусен).

Расписание решающего дня и сценарии плей-офф

Судьба чемпионского титула определится в воскресенье, 26 июля, в финальный день башо. В последнем поединке Аонишики сойдется с Атамифуджи.

Результаты турнира после 14-го дня соревнований

В случае победы Даниил станет обладателем Кубка Императора без дополнительных стычек. А вот в случае поражения будет разыгран дополнительный турнир плей-офф (кечтей-сен).

В случае поражения Даниила и победы Киришимы в своем матче, зрителей ждет плей-офф трех борцов (Аонишики, Атамифуджи, Киришима). По правилам сумо, в таком формате рекиши путем жеребьевки делят позиции, а чемпионом становится тот спортсмен, который первым одержит две победы подряд.