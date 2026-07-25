Крок до Кубка Імператора: Аонішікі зберіг лідерство на супертурнірі сумо в Нагої

Контратака Аонішікі та поразка Шіші

У 14-й день турніру 22-річний уродженець Вінниці Данило Аонішікі Явгусишин зустрівся на дохйо з японцем Такеруфуджі. Опонент здобув початкову перевагу, притиснувши українця до краю кола та схопивши за пояс. Втім, Аонішікі вдало провів контратаку та вирвав важливу перемогу, що залишила його на вершині турнірної таблиці.

Натомість інший представник України, Сергій Соколовський (Шіші), остаточно вибув із боротьби за титул. У прямому протистоянні з конкурентом Атаміфуджі (обидва мали показник 10-3) Шіші поступився через невдалий стартовий ривок, дозволивши габаритнішому супернику скористатися перевагою у вазі та зрості.

Паралельно боротьбу за трофей продовжує монгольський сумоїст Кірішіма. Його опонент, йокозуна Хошорю, знявся з змагань через травму, тому Кірішіма отримав технічну перемогу (фусен).

Розклад вирішального дня та сценарії плей-оф

Доля чемпіонського титулу визначиться у неділю, 26 липня, у фінальний день башо. В останньому поєдинку Аонішікі зійдеться з Атаміфуджі.

Результати турніру після 14-го дня змагань

В разі перемоги, Данило стане володарем Кубка Імператора без додаткових сутичок. А от в разі поразки буде розіграний додатковий турнір плей-оф (кечтей-сен).

У разі поразки Данила та перемоги Кірішіми у своєму матчі, на глядачів чекає плей-оф на трьох борців (Аонішікі, Атаміфуджі, Кірішіма). За правилами сумо, у такому форматі рікіші шляхом жеребкування ділять позиції, а чемпіоном стає той спортсмен, який першим здобуде дві поспіль перемоги.