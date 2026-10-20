Кошляк назвал имена дзюдоистов, от которых ждут успеха на Олимпиаде-2028

В Украине несколько сильных дзюдоистов, от которых ожидают серьезных результатов на международной арене. Среди главных соискателей успеха на Олимпиаде-2028 Михаил Кошляк назвал лидеров сборной.

"У нас есть несколько уже опытных ребят, которые имеют возможность попасть на Олимпиаду. В первую очередь это Дильшот Халматов, который уже был участником Олимпиады в Париже. Антон Савицкий, который с годами показывает все лучшее и лучшее дзюдо, сейчас находится в Топ-10 мирового рейтинга. А также Юля Курченко, которая знает вкус побед на турнирах Мировой серии, однако сейчас восстанавливается после травмы и готовится к возвращению на татами. Это спортсмены, на успех которых мы надеемся на Олимпиаде-2028. Но этот список еще не окончательный", – сказал Кошляк.

"Сейчас хорошую борьбу также демонстрирует Артем Лесюк, возвращается к своим привычным кондициям опытный Яков Хаммо, перспективны Халидов, Колобов, Свидрак, Балевский – именно эти спортсмены будут бороться за олимпийские лицензии", – добавил Михаил Кошляк.

На кого еще рассчитывает Федерация дзюдо

Кроме того, президент Федерации отметил, что в Украине есть также молодые спортсмены, на которых рассчитывают в перспективе следующего олимпийского цикла.

"В этом году у нас есть чемпионы Европы среди юниоров и кадетов – это харьковчане Даниил Кравченко и Хазар Гейдаров. Последний также будет представлять нашу страну на IV Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Имеем награды на мировом первенстве среди кадетов, успехи на континентальном уровне. Поэтому, с оптимизмом смотрим в будущее", – отметил президент Федерации дзюдо Украины.

Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе, а начавшийся квалификационный период к ней станет для украинских дзюдоистов очередным испытанием в условиях полномасштабной войны.

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