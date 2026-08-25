Конкуренты сокращают отставание: в "Мерседесе" рассказали о проблемах с деньгами

Финансовые ограничения и гонка разработок

Несмотря на лидерство "Мерседеса" в текущем сезоне, ближайшие преследователи – "Макларен" и "Феррари" – благодаря частым пакетам обновлений смогли существенно сократить отставание, а на некоторых трассах даже выйти вперед.

Тото Вольфф подчеркнул, что команда вынуждена очень осторожно распределять бюджет, чтобы не выйти за рамки строгого финансового регламента.

"Сейчас у нас нет денег для регулярного обновления машины. Мы стараемся равномерно распределять затраты в течение сезона. Идет гонка обновлений машин. Если конкуренты привозят обновление, то сокращают отставание на 0,1-0,2 секунды", - подчеркнул руководитель "Мерседес".

Различные стратегии команд-конкурентов

Вольфф убежден, что соперники избрали более рискованную тактику развития, тратя значительную часть лимита на ранних этапах чемпионата. По его словам, команды делают ставку на немедленный результат и максимум новых деталей сейчас.

Вольфф подверг сомнению способность конкурентов сохранять такой темп до конца года, предположив, что у них быстро иссякнут финансовые ресурсы.