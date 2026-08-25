Конкуренти скорочують відставання: в "Мерседесі" розповіли про проблеми з грошима

Фінансові обмеження та гонка розробок

Незважаючи на лідерство "Мерседеса" у поточному сезоні, найближчі переслідувачі - "Макларен" та "Феррарі" - завдяки частим пакетам оновлень змогли суттєво скоротити відставання, а на деяких трасах навіть вийти вперед.

Тото Вольфф наголосив, що команда змушена дуже обережно розподіляти бюджет, аби не вийти за рамки суворого фінансового регламенту.

"Наразі ми не маємо грошей для регулярного оновлення машини. Ми намагаємось рівномірно розподіляти витрати протягом сезону. Йде гонка оновлень машин. Якщо конкуренти привозять оновлення, то скорочують відставання на 0,1-0,2 секунди", - підкреслив керівник "Мерседес".

Різні стратегії команд-конкурентів

Вольфф переконаний, що суперники обрали більш ризиковану тактику розвитку, витрачаючи значну частину ліміту на ранніх етапах чемпіонату. За його словами, команди роблять ставку на негайний результат і максимум нових деталей зараз.

Вольфф поставив під сумнів спроможність конкурентів зберігати такий темп до кінця року, припустивши, що у них швидко вичерпаються фінансові ресурси.