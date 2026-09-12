Кирилл Марсак завоевал серебро на Tallinn Open в первом старте нового сезона
Украинский фигурист Кирилл Марсак стал серебряным призером международного турнира Tallinn Open. Для 21-летнего спортсмена из Херсона это был первый старт нового сезона. После короткой программы Марсак занимал третье место, но по итогам двух прокатов смог подняться на вторую позицию.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Победу в мужском одиночном катании одержал представитель Эстонии Михаил Селевко, набравший 251,91 балла. Марсак получил 219,97 балла, а бронзовым призером стал еще один эстонский фигурист Арлетт Леванди – 210,70.
Фигурное катание. Tallin Open. Мужчины
- Михаил Селевко – 251,91
- Кирилл Марсак – 219,97
- Арлет Леванди – 210,70
Кто такой Кирилл Марсак
Кирилл Марсак родился 7 сентября 2004 в Херсоне. Фигурным катанием стал заниматься в 2009 году, а ныне представляет киевскую спортивную школу "Лидер". Его тренер - финская специалист Алина Майер-Виртанен, хореографка - Екатерина Ивлева Гуаризе.
Марсак является четырехкратным чемпионом Украины. В сезоне 2025/26 он также занял восьмое место на чемпионате Европы, а на чемпионате мира в Праге финишировал 13-м с лучшим в карьере результатом 234,67 балла.
Как Марсак выступил на Олимпиаде-2026
В феврале Марсак дебютировал на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В короткой программе украинец выполнил чистый прокат и набрал 86,89 балла – свой личный рекорд в этом сегменте на тот момент. Он занял 11 место и квалифицировался в произвольную программу.
В произвольной программе Марсак допустил ряд ошибок и получил 137,28 балла. По сумме двух прокатов украинец набрал 224,17 балла и завершил олимпийский турнир на 19 позиции.
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