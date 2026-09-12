Кирилл Марсак завоевал серебро на Tallinn Open в первом старте нового сезона

Победу в мужском одиночном катании одержал представитель Эстонии Михаил Селевко, набравший 251,91 балла. Марсак получил 219,97 балла, а бронзовым призером стал еще один эстонский фигурист Арлетт Леванди – 210,70.

Фигурное катание. Tallin Open. Мужчины

Михаил Селевко – 251,91 Кирилл Марсак – 219,97 Арлет Леванди – 210,70

Кто такой Кирилл Марсак

Кирилл Марсак родился 7 сентября 2004 в Херсоне. Фигурным катанием стал заниматься в 2009 году, а ныне представляет киевскую спортивную школу "Лидер". Его тренер - финская специалист Алина Майер-Виртанен, хореографка - Екатерина Ивлева Гуаризе.

Марсак является четырехкратным чемпионом Украины. В сезоне 2025/26 он также занял восьмое место на чемпионате Европы, а на чемпионате мира в Праге финишировал 13-м с лучшим в карьере результатом 234,67 балла.

Как Марсак выступил на Олимпиаде-2026

В феврале Марсак дебютировал на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В короткой программе украинец выполнил чистый прокат и набрал 86,89 балла – свой личный рекорд в этом сегменте на тот момент. Он занял 11 место и квалифицировался в произвольную программу.

В произвольной программе Марсак допустил ряд ошибок и получил 137,28 балла. По сумме двух прокатов украинец набрал 224,17 балла и завершил олимпийский турнир на 19 позиции.