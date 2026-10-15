В Киеве состоялся турнир по единоборствам в честь спецподразделения ГУР "Артан": кто сражался в октагоне

Организаторами мероприятия выступили общественная организация Alpha Self Defense, Департамент молодежи и спорта Киева, спецподразделение "Артан", Федерация панкратиона Украины и KRATOS Promotion.

Это уже третий турнир ASD, посвященный воинам "Артана". Мероприятие объединило спортивную программу с чествованием украинских защитников и популяризацией единоборств среди молодежи.

Военнослужащие "Артана" приняли участие в поединках

Среди участников турнира были представители спецподразделения военной разведки. В частности, Игорь Куценко встречался Сергеем Корнусем в весовой категории до 93 кг. Куценко – призер чемпионата по ММА и военнослужащий "Артана".

Еще один представитель подразделения Сергей Чугаевский был заявлен на поединок с Дмитрием Сочинским в категории до 77 кг. Их противостояние проходило по правилам amateur MMA. Чугаевский служит в штурмовом подразделении "Артан Х" и имеет опыт выступлений в вольной борьбе и ММА.

Пятый турнир Alpha Self Defense – ASD V (фото: Sport RBC.UA)

Церемония открытия предусматривала минуту молчания за погибшими защитниками и защитницами Украины, исполнение Государственного гимна и показ видеоролика об "Артане".

Подразделение было создано в июне 2022 года в Киеве. В его состав вошли военные, ветераны, добровольцы и спортсмены. Артан выполняет боевые задания в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Восемь поединков: от женского ММА до главного боя вечера

В программе ASD V MMA KRATOS 25 были представлены разные дисциплины и весовые категории.

В первом поединке Сергей Корнусь встретился с Игорем Куценко в категории до 93 кг и одержал убедительную победу уже в первом раунде. Далее по программе состоялись встречи по греплингу до 75 кг между Владиславом Зинченко и Данилом Пигулем, а также бой с ММА до 62 кг между Александром Суворовым и Виталием Гадачем.

В женской категории до 57 кг сошлись Дарья Мальчевская и Диана Пилипенко.

Также состоялись три финала любительского ММА: в категории до 84 кг – между Вадимом Жуковым и Ильей Осадчьим, до 77 кг – между Дмитрием Сочинским и Сергеем Чугаевским, а до 66 кг – между Михаилом Казимерчуком и Дмитрием Зеленко.

Пятый турнир Alpha Self Defense – ASD V (фото: Sport RBC.UA)

50 тысяч гривен для победителей любительского Гран-при

По информации организаторов, любительская часть турнира была ориентирована на спортсменов в возрасте от 18 до 25 лет, ранее не выступавших в профессиональных поединках.

Гран-при провели в трех весовых категориях – до 61, 71 и 84 кг. Победитель каждой получит 50 тысяч гривен, а общий заявленный призовой фонд составил почти 400 тысяч гривен.

Мероприятие прошло при поддержке Департамента молодежи и спорта города Киева и партнерских организаций.