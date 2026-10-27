Из Киева в Ужгород и с новой амбассадоркой: Rizatdinova Cup в третий раз соберет юных гимнасток

Детали Rizatdinova Cup

11–13 декабря в Ужгороде состоится третий Всеукраинский турнир по художественной гимнастике Rizatdinova Cup, основанный бронзовым призером Олимпийских игр Анной Ризатдиновой.

Rizatdinova Cup объединит юных гимнасток, тренеров и их семьи из разных регионов Украины. Для спортсменок турнир станет возможностью получить соревновательный опыт, продемонстрировать свои навыки и познакомиться со сверстницами из других городов.

В этом году соревнования впервые пройдут не в Киеве, а в Ужгороде. Новой локацией станет комплекс "Золотая Гора". Смену города проведение организаторы объясняют условиями безопасности.

"Я хочу, чтобы Rizatdinova Cup был не только о спортивных результатах, но и о вере в себя, поддержке и возможности для каждого ребенка раскрыть свой потенциал. Для меня важно, чтобы девушки из разных уголков Украины могли встретиться, показать свои достижения и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества", - сказала основательница турнира Анна Ризатинова.

Паскаль стала посольством турнира

Амбасадоркой третьего Rizatdinova Cup стала Александра Паскаль. В прошлом году гимнастка посетила турнир как приглашенная гостья, а теперь присоединится к нему уже в статусе посла.

Паскаль стала известна благодаря истории восстановления после тяжелого испытания и возвращения в художественную гимнастику. Ее история должна стать одним из примеров для юных спортсменок, участвующих в соревнованиях.

Александра Паскаль (фото: Rizatdinova Cup)

"Я очень счастлива стать амбасадоркой Rizatdinova Cup! Для меня это большая честь и ответственность. Искренне спасибо Анне Ризадиновой за доверие и возможность быть частью этого важного спортивного события", - отметила Паскаль.

По словам гимнастки, она хочет популяризировать художественную гимнастику и мотивировать детей заниматься спортом и верить в свои силы.

Что известно о Rizatdinova Cup

Rizatdinova Cup проводится в третий раз. Основательницей турнира является Анна Ризадинова – бронзовая призерша Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Предыдущие два турнира проходили в Киеве. Среди почетных гостей прошлогоднего мероприятия были представители украинского спорта и культуры, в том числе Матвей Бедный, Вадим Гутцайт, Ирина Блохина, Марина Кардаш, Георгий Зантарая, Жан Беленюк и Светлана Тарабарова.

Соревнования этого года будут продолжаться три дня. В программе выступления юных гимнасток, награждения и встречи со специальными гостями.