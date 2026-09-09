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Другое 09 сентября 2026, 22:27

Капитан не убегает с тонущего корабля: Ферстаппен объяснил, почему остался в "Ред Булл"

Четырехкратный чемпион Формулы-1 признал проблемы команды в текущем сезоне
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Макс Ферстаппен в Зандворте (Фото: maxverstappen1, Instagram)
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Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен объяснил, почему продлил контракт с командой. Четырехкратный чемпион Формулы-1 подчеркнул, что не собирается искать легкие пути и менять конюшню из-за временных проблем с болидом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью нидерландца для BBC Sport.

Преданность команде и новый вызов

По словам нидерландского гонщика, самым простым решением в случае спада результатов был бы переход к конкурентам с более быстрым болидом. Однако такой подход противоречит его принципам.

"Капитан корабля не покидает свой пост, если что-то идет не так. Я могу принять тот факт, что после стольких побед сейчас дела у нас обстоят не так хорошо. Для меня это очередной вызов, и я к нему готов. Считаю, что поступил правильно, решив остаться в "Ред Булл". Можно сказать, что я действовал по зову сердца", - отметил Ферстаппен.

По его мнению, терпение в конце концов позволит ему добиться успеха. Ведь именно такой путь ему больше всего импонирует.

Контекст ситуации в "Ред Булл"

После длительного периода доминирования в чемпионате конюшня с Милтон-Кинсом столкнулась с серьезной конкуренцией и потерей темпа в отношении соперников.

Несмотря на слух в падоке о возможном трансфере, Ферстаппен решил сохранить верность команде, с которой получил свои главные титулы.

Впрочем, Макс подтвердил, что разговоры с командой "Макларен" действительно велись.

Ранее мы сообщали, что сын легендарного чемпиона Формулы-1 присоединился к академии "Ред Булл".

Формула-1