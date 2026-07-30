Камбек против агрессорок и один укол до полуфинала: как украинские саблистки завершили ЧМ-2026 (видео)

Феерический камбек Комащук против РФ

В командном первенстве сине-желтый флаг представляли олимпийская чемпиона Алина Комащук, Александра Бондарь, Дарья Гонцова и 18-летняя дебютантка мирового первенства Виктория Коротченко.

Начав турнир с уверенной победы над Казахстаном (45:33), в 1/8 финала украинки вышли на третью в мировом рейтинге команду РФ.

Настоящее чудо в этой дуэли сотворила Алина Комащук. Выйдя на заключительный бой при критическом отставании 33:40, она разгромила соперницу со счетом 12:4. Последним точным ударом украинка вырвала сенсационную победу – 45:44.

Драма в четвертьфинале

Не менее драматичным оказался четвертьфинал против сборной США. Уступая по ходу встречи 13:25, украинские саблистки также смогли сократить разрыв.

На финальное сражение Комащук снова выходила при знакомом счете 33:40 и снова смогла уравнять силы, однако решающий укол на этот раз остался за американками - 44:45.

В сетке за 5-8 места подопечные Евгения Стаценко одолели вице-чемпионок мира-2025 из Южной Кореи (45:39), но уступили бронзовым призеркам Олимпиады-2024 сборной Японии (39:45).

По итогам турнира сборная Украины заняла 6-е итоговое место. Победителем чемпионата мира в командной сабле стала сборная Венгрии, "серебро" завоевал Китай, а "бронза" досталась Франции.