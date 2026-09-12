С контактом со стеной: Норрис неожиданно выиграл поул на Гран-при Испании

Первый победитель квалификации в истории трассы

Первый в истории Гран-при Испании на уличной трассе в Мадриде получил первого обладателя поул-позиции. В напряженной борьбе с пилотами "Мерседес" и "Феррари" победителем вышел действующий чемпион Ландо Норрис.

В решающей попытке британец показал рекордный второй сегмент, а также задел стену на выходе из последнего поворота. Однако это не помешало ему опередить лидера чемпионата на 0,01 секунды.