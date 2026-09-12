Із контактом зі стіною: Норріс несподівано виграв поул на Гран-прі Іспанії

Перший переможець кваліфікації в історії траси

Перший в історії Гран-прі Іспанії на вуличній трасі у Мадриді отримав першого володаря поул-позиції. В напруженій боротьбі із пілотами "Мерседес" та "Феррарі" переможцем вийшов чинний чемпіон Ландо Норріс.

У вирішальній спробі британець показав рекордний другий сегмент, а також зачепив стіну на виході з останнього повороту. Втім, це не завадило йому випередити лідера чемпіоната на 0,01 секунди.