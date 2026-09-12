Із контактом зі стіною: Норріс несподівано виграв поул на Гран-прі Іспанії
Переможцем кваліфікації на Гран-прі Іспанії став чинний чемпіон Ландо Норріс. Пілот "Макларен" випередив Кімі Антонеллі в своїй останній спробі.
Про перебіг та результат кваліфікації повідомляє Sport RBC.UA.
Перший переможець кваліфікації в історії траси
Перший в історії Гран-прі Іспанії на вуличній трасі у Мадриді отримав першого володаря поул-позиції. В напруженій боротьбі із пілотами "Мерседес" та "Феррарі" переможцем вийшов чинний чемпіон Ландо Норріс.
У вирішальній спробі британець показав рекордний другий сегмент, а також зачепив стіну на виході з останнього повороту. Втім, це не завадило йому випередити лідера чемпіоната на 0,01 секунди.
LANDO NORRIS IS ON POLE IN MADRID!
Раніше ми повідомляли, що пілот "Феррарі" Шарль Леклер поділився враженнями від перших заїздів в Мадриді та пообіцяв "захопливу кваліфікацію".