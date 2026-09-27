Исторический дебют! "Шершни" в овертайме победили "Кременчуг" в чемпионате Украины

"Шершни" – "Кременчуг": ход матча

Хозяева льда забили первыми – на 4-й минуте отличился Михаил Цюра**, записавший на свой счет первую историческую шайбу "Шершнив" в чемпионате Украины.

Во втором периоде "Кременчуг" ответил тремя шайбами. Сначала счет сравнял Попережай, затем Геворкян вывел гостей вперед, а Панков довел преимущество до двух голов – 3:1.

Впрочем, "Шершни" не остановились. Лесной сократил отставание, а на 54-й минуте Ярослав Панченко сравнял счет – 3:3.

"Шершни" и "Кременчуг" выдали яркий матч в Богуславе (фото: ФХУ)

Панченко принес Шершням историческую победу

Основное время завершилось вничью, поэтому команды определяли победителя в овертайме. Его героем снова стал Панченко. На 63-й минуте нападающий оформил дубль и принес "Шершням" победу со счетом 4:3.

Таким образом, богуславская команда отметила свой дебют в чемпионате Украины победой над действующим вице-чемпионом страны. Для "Кременчуга" же старт сезона оказался неудачным – команда уступила овертайм.

Чемпионат Украины по хоккею. 1-й тур

"Шершни" – "Кременчуг" – 4:3 ОТ

(1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Шайбы: Цюра (Байбарза), 03:49 – 1:0; Попережай (Матусевич, Абаджян), 23:06 – 1:1; Геворкян (Кривошапкин, Кругляков), 24:11 – 1:2; Панков, 33:23 – 1:3; Лесной (Шевченко), 34:06 – 2:3; Панченко (Лесников), 53:11 – 3:3; Панченко, 63:17 – 4:3.