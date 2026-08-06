Историческое признание: легендарный украинец войдет во Всемирный зал славы шахмат.

Украинец в выдающейся компании

Торжественное событие запланировано на октябрь 2026 года и состоится в американском Сент-Луисе, где с 2011 расположен музей и Зал славы мировых шахмат.

Вместе с украинцем в Зал славы войдут еще четверо известных представителей шахматной элиты: израильтянин Борис Гельфанд, шведский гроссмейстер Ульф Андерссон, грузинская шахматистка Нана Иоселиани и швейцарка Александра Костенюк.

Кто такой Василий Иванчук

Родился 18 марта 1969 в Копычинцах Тернопольской области. Шахматами начал заниматься с четвертого класса в Тернополе, затем тренировался во Львове и окончил Львовский государственный институт физической культуры. В 15 лет выиграл юниорский чемпионат СССР, а в 19 лет - получил звание гроссмейстера.

В его послужном списке – золотые награды чемпионата мира по блицу (2007) и рапиду (2016), а также финал чемпионата мира ФИДЕ 2002 против другого украинца Руслана Пономарева. Кроме этого, Иванчук завоевал титул чемпиона Европы (2004) и становился вице-чемпионом Европы по блицу (2023).

Иванчук трижды триумфовал на супертурнире в Линаресе (1989, 1991, 1995), где обыгрывал Гарри Каспарова, а также становился первым в Вейк-ан-Зее, Дортмунде и Гаване. В октябре 2007 года он занимал 3-е место в мировом рейтинг-листе ФИДЕ.

Весомым достижением гроссмейстера являются и его выступления за сборные: он четыре раза становился победителем Шахматных олимпиад (в 1988 и 1990 годах в составе СССР, а в 2004 и 2010 – за Украину), а также завоевал "золото" командного чемпионата мира в 2001 году.