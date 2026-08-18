IBU принял решение относительно возвращения россиян и белорусов в международный биатлон

Принципиальная позиция IBU

В июне и июле представители РФ и Белоруссии направили ходатайство о пересмотре действующих ограничений. Впрочем, мониторинговая группа и Исполнительный комитет IBU, проанализировав ситуацию, считают, что страны-агрессорки не выполнили ни одного из ключевых условий для возвращения. Соответствующие выводы обнародованы в официальных материалах очередного конгресса IBU, который состоится 17-20 сентября в немецком Берхтесгадене.

В частности, представители двух стран не дистанцировались от войны в Украине, а их спортсмены и функционеры продолжают оставаться вовлеченными в ряды вооруженных сил и силовых структур. Учитывая это, руководящий орган биатлона отклонил просьбу и оставил в силе жесткие ограничения, принятые еще в 2022 году.

Без нейтрального статуса

Таким образом, отстранение России и Белоруссии от международных соревнований останется в силе. Отметим, что в статусе IBU не предусмотрен механизм участия в соревнованиях в нейтральном статусе, поэтому такой промежуточный вариант частичной отмены санкций, активно применяемый в других видах спорта, в биатлоне юридически невозможен.

Из-за непоколебимой позиции IBU биатлонисты из России и Белоруссии полностью пропустили уже четыре подряд международных сезона. Дополнительную информацию о решении продлить бан обнародуют во время заседания сентябрьского конгресса.

В настоящее время российская и белорусская федерации пытаются оспорить решение Международного союза биатлонистов в Спортивном арбитражном суде (CAS).