"Хочу прыгнуть еще выше": Магучих назвала три главных цели после абсолютного чемпионства

Чего хочет Магучих после исторического сезона

Украинка призналась, что после абсолютного чемпионства мира ее мотивация никуда не исчезла. Напротив, Магучих хочет продолжать прогрессировать и покорять новые высоты.

"Еще одно олимпийское золото. Побить Олимпийский рекорд. И конечно, побить свой собственный рекорд и прыгнуть еще выше", – сказала легкоатлетка, отвечая на вопросы о своих дальнейших целях в карьере.

Достижения Ярославом Магучих

25-летняя украинка является одной из самых успешных спортсменок в истории страны. Ей принадлежит мировой рекорд по прыжкам в высоту – в 2024 году Ярослава преодолела планку на высоте 2,10 м. В том же году ей удалось выиграть золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.

Для Магучих историческим стал и текущий сезон: она выиграла абсолютный чемпионат мира.