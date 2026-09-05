Гасли выиграл безумную квалификацию в Гран-при Италии.
Гонщик "Альпин" Пьер Гасли выиграл квалификацию в Гран-при Италии в Формуле-1. Французский пилот был среди лидеров на протяжении всей квалификации и вырвал поул-позицию.
О ходе и результате квалификации сообщает Sport RBC.UA.
Безумное течение квалификации
Главным событием, повлиявшим на многие расклады в борьбе, стал штраф для Кими Антонелли за замену двигателя. Поэтому итальянский вундеркинд всю квалификацию помогал напарнику Джорджу Расселу получить поул-позицию.
Но, несмотря на все надежды и работу "Мерседесов", в субботу самые сильные машины на трассе неожиданно были у "Альпин". И хотя перед последней попыткой Пьер Гасли уже занимал третье место, он все равно смог выдать безумный результат - и в конце концов обошел Джорджа Рассела. Третье место досталось пилоту "Макларен" Оскару Пиастри.
А вот для пилотов "Феррари" домашнее Гран-при пока складывается не так удачно. Несмотря на безумную поддержку от болельщиков на трибунах Монцы, Шарль Леклер и Льюис Хэмильтон показали лишь четвертый и пятый результаты соответственно.
Стартовые места и расписания перед гонкой
Полностью результаты квалификации выглядят следующим образом:
- Пьер Гасли ("Альпин")
- Джордж Рассел ("Мерседес")
- Оскар Пиастри ("Макларен")
- Шарль Леклер ("Феррари")
- Льюис Хэмильтон ("Феррари")
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
- Франко Колапинто ("Альпин")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")
- Габриэл Бортолето ("Ауди")
- Оливер Берман ("Хаас")
- Нико Гюлькенберг ("Ауди")
- Лиам Лоусон ("Ред Булл")
- Карлос Сайнс ("Уильямс")
- Эстебан Окон ("Хаас")
- Юки Цунода ("Рейсинг Буллз")
- Алекс Албон ("Уильямс")
- Валттери Боттас ("Кадиллак")
- Серхио Перес ("Кадиллак")
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин")
Несмотря на седьмое место по итогам квалификации Антонелли будет стартовать последним после замены силовой установки. Также потенциальные изменения возможны и в топ-3 – ведь Оскар Пиастри теоретически может получить штраф за инцидент с Лоусоном. Если штраф все-таки будет, то Оскар окажется на шестом месте.
Ну и стоит отметить, что Кими Антонелли продолжает лидировать в чемпионате, имея 242 балла в активе. Второе место делят Джордж Рассел и Льюис Хэмильтон – у обоих по 183 балла. Ну а за ними расположился действующий чемпион Ландо Норрис со 159 баллами.
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