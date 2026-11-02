Формула-1 получила самого молодого чемпиона: Антонелли переписал историю на Гран-при Мексики

Драма в Мехико и победа Ферстаппена

Гонка на автодроме имени братьев Родригес оказалась насыщенной на события: хаотический старт, авария Валттери Боттаса и красные флаги, временно остановившие заезд. Победу в драматической гонке одержал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а вторую строчку занял пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Падение рекорда Феттеля и титул для Италии

Однако главные объективы фотокамер были направлены на Андреа Кими Антонелли. Финишировав третьим, итальянский пилот "Мерседеса" довел свой актив до 380 очков. Это сделало его абсолютно недосягаемым для любого из преследователей за четыре этапа до окончания сезона. В нынешнем чемпионате в активе юниора – девять побед и шестнадцать подиумов.

Завоевав титул в возрасте 20 лет и 68 дней, Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1, превзойдя многолетний рекорд Себастьяна Феттеля. Немец удерживал этот статус с 2010 года, когда завоевал свой первый титул в возрасте 23 лет и 134 дней.

Самые молодые чемпионы в истории Формулы-1:

Андреа Кими Антонелли – 20 лет 68 дней Себастьян Феттель – 23 года 134 дня Льюис Хэмилтон – 23 года 300 дней Фернандо Алонсо – 24 года 59 дней Макс Ферстаппен – 24 года 73 дня

Кроме того, Антонелли прервал более 70-летнюю паузу для своей страны: он стал первым итальянцем с чемпионским титулом в "королевской гонке" со времен Альберто Аскари в 1953 году. Успех молодого гонщика также позволил конюшне "Мерседес" досрочно добыть Кубок конструкторов.