Формула-1 отримала наймолодшого чемпіона: Антонеллі переписав історію на Гран-прі Мексики

Драма в Мехіко та перемога Ферстаппена

Перегони на автодромі імені братів Родрігес виявилися насиченими на події: хаотичний старт, аварія Валттері Боттаса та червоні прапори, які тимчасово зупинили заїзд. Перемогу в драматичній гонці виборов Макс Ферстаппен із "Ред Булл", а другу сходинку посів пілот "Феррарі" Льюїс Хемілтон.

Падіння рекорду Феттеля та титул для Італії

Проте головні об'єктиви фотокамер були спрямовані на Андреа Кімі Антонеллі. Фінішувавши третім, італійський пілот "Мерседес" довів свій доробок до 380 очок. Це зробило його абсолютно недосяжним для будь-кого з переслідувачів за чотири етапи до фінішу сезону. У нинішньому чемпіонаті в активі юніора – дев'ять перемог і шістнадцять подіумів.

Здобувши титул у віці 20 років і 68 днів, Антонеллі став наймолодшим чемпіоном світу в історії Формули-1, перевершивши багаторічний рекорд Себастьяна Феттеля. Німець тримав цей статус із 2010 року, коли здобув перше чемпіонство у 23 роки та 134 дні.

Наймолодші чемпіони в історії Формули-1:

Андреа Кімі Антонеллі – 20 років 68 днів Себастьян Феттель – 23 роки 134 дні Льюїс Хемілтон – 23 роки 300 днів Фернандо Алонсо – 24 роки 59 днів Макс Ферстаппен – 24 роки 73 дні

Окрім цього, Антонеллі перервав понад 70-річну паузу для своєї країни: він став першим італійцем із чемпіонським титулом у "королівських перегонах" з часів Альберто Аскарі в 1953 році. Успіх молодого гонщика також дозволив стайні "Мерседес" достроково вибороти Кубок конструкторів.