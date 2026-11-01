Формула-1: Хэмилтон выиграл максимально напряженную квалификацию в Мексике

Дебютный поул за "Феррари"

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон стал самым быстрым по итогам квалификации на автодроме имени братьев Родригес. Британец показал результат 1:16.514, который принес ему 105-й поул в карьере, первый с лета 2023 и дебютный в составе итальянской конюшни.

Судьба первого места решалась в поединке с Джорджем Расселлом. Представитель "Мерседес" уступил Хэмилтону всего 0,009 секунды. Третьим до финиша добрался еще один пилот "красных" Шарль Леклер с отставанием 0,119 секунды.

Макс Ферстаппен показал четвертое время, однако из-за штрафа уступит позицию Андреа Кими Антонелли. Молодому пилоту "Мерседеса" в воскресенье достаточно финишировать 9-м, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

Вылет Пиастри и санкции против Лоусона

Квалификация также запомнилась неудачей Оскара Пиастри из "Макларена", который не смог пробиться в Q3 и оказался на 13-й строчке.

Уже после финиша сессии судьи сменили стартовый протокол. Результат Лиама Лоусона ("Рейсинг Буллз") был аннулирован из-за неэффективного сброса мощности MGU-K в конце быстрого круга, поэтому в гонке он будет стартовать с последнего места.

Гран-при Мексики-2026, результаты квалификации:

Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 1:16.514 Джордж Расселл ("Мерседес") +0,009 Шарль Леклер ("Феррари") +0,119 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,178 Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0,193 Ландо Норрис ("Макларен") +0,310 Исаак Аджар ("Ред Булл") +0,386 Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0,515 Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +0,603 Пьер Гасли ("Альпин") +0,639

Основная гонка Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 1 ноября, в 22.00 по киевскому времени.